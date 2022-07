"Rolnik szuka żony": Małgorzata Borysewicz odsłoniła brzuch i zapowiada: "Idzie nowe"!

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pokazała efekty ciężkich treningów i pochwaliła się świetną figurą. Rolniczka podczas relacji na InstaStories opublikowała zdjęcie na którym pozuje w seksownym kombinezonie w zwierzęcy wzór. Stylizacja podkreślła zgrabną sylwetkę Małgosi Borysewicz! Musicie zobaczyć jej najnowsze zdjęcie! Małgosia Borysewicz chudnie po ciąży Małgosia Borysewicz już kilka miesięcy temu zdradziła, że rozpoczyna treningi, żeby wrócić do formy po ciąży. Uczestniczka czwartej edycji "Rolnik szuka żony" pokazała wówczas, że chodzi na siłownię i ćwiczy pod okiem specjalistów. W sobotę zaczęliśmy wspólnie z @paulo_borysewicz treningi, choć na pewno razem nie będziemy zawsze mogli ćwiczyć ze względów logistycznych, chcemy zrobić coś dla siebie. Każdego dnia gonimy, pędem przemierzamy nasze cele, pracujemy owszem fizycznie- ale to nie to samo. Podczas ćwiczeń odkrywam partie ciała, które nie były aktywne- jakiś czas temu napisała Małgosia. Teraz Małgosia Borysewicz pochwaliła się efektami treningów i pokazała szczuplutką figurę! Rolniczka pokazała się w modnym kombinezonie w zwierzęcy wzór. Seksowny look podkreślił zgrabne nogi i płaski brzuszek. Tylko spójrzcie na talię rolniczki! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Brat Łukasza Sędrowskiego to bardzo znany aktor! Teraz gra w "BrzydUli"! Małgosia Borysewicz zachwyciła swoim wyglądem w modnym kombinezonie. Rolniczka kilka miesięcy temu rozpoczęła treningi, żeby wrócić do formy po ciąży. Teraz Małgosia pokazała szczupłą figurę! Rolniczka urodziła drugie dziecko pod koniec września 2020 roku, a dziś zachwyca swoją figurą.