A jednak! Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" są parą! W ostatnim odcinku siódmej edycji programu para potwierdziła, że są razem i planują wspólną przyszłość. Do tej pory Marta i Paweł nie komentowali plotek na swój temat i nie mówili o swoich uczuciach. Teraz to się zmieniło! Tuż po emisji finałowego odcinka "Rolnik szuka żony" Marta opublikowała wspólne, romantyczne zdjęcia rolnikiem! Prywatne zdjęcia Marty i Pawła Fani "Rolnik szuka żony" już od kilku tygodni mocno kibicowali Marcie i Pawłowi z siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Internauci cały czas zastanawiali się, czy ich związek przetrwał próbę czasu i czy dziś wciąż są razem. W finałowym odcinku okazało się, że para cały czas się spotyka! Fajnie razem czas spędzamy. Poznaliśmy się w czerwcu, a do tej pory nie oglądaliśmy razem filmu. Kiedyś po randce włączyliśmy film, ale po 5 minutach zaczęliśmy znów rozmawiać - mówił Paweł. Po emisji ostatniego odcinka na profilu Marty na Instagramie pojawiły się jej zdjęcia z Pawłem! No dobra, dość ukrywania się❤️ DZIĘKUJEMY wszystkim za miłe słowa i kibicowanie nam. Jakby ktoś pytał, to poznaliśmy się... w bibliotece!😂- napisała Marta. Jak na wpis Marty zareagowali internauci? - ❤️ Gratulacje 😘 - Wiedziałam!!!❤️❤️ Kibicujemy💪 - Dużo szczęścia ❤️ - Gratulacje i szczęścia dla Was!🥂🍾😍- pisali internauci. My również cały czas trzymamy kciuki za Martę i Pawła! Życzymy im dużo szczęścia :) Zobaczcie urocze zdjęcia Marty i Pawła! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Maciej rozstał się z Iloną! "Myślę, że jedna strona oszukiwała!" Marta potwierdziła swój związek z Pawłem. ...