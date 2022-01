"Rolnik szuka żony": Ilona pokazała wyjątkowe zdjęcie i zaskoczyła komentarzem. "Love story"!

Ilona z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie wyjątkowe zdjęcie, ale największą uwagę internautów zwrócił opis. Czyżby była partnerka Adriana z 6. edycji znalazła miłość? Ilona już od dawna pokazywała zdjęcia z randek, a jakiś czas temu publikowała zdjęcia z młodym naukowcem, który chętnie komentował jej zdjęcia...

Ilona z "Rolnik szuka żony" jest zakochana?

Ilona w programie "Rolnik szuka żony" nie znalazła miłości, ale zyskała ogromną popularność i udało jej się spełnić największe marzenie - o własnej stadninie. Co prawda, związek z Adrianem nie przetrwał próby czasu, ale Ilona nie poddaje się i walczy o marzenia i miłość. Uczestniczka 6. edycji "Rolnika" co jakiś czas zdradza, co się dzieje w jej życiu prywatnym i chętnie publikuje zdjęcia z "Wymarzonej stajni", którą przeniosła po wyprowadzce od Adriana w okolice Wałbrzycha.

Teraz Ilona pochwaliła się zdjęciem z przejażdżki konnej i zaskoczyła opisem...

#lovestory 💛🧡

Best Painted Dun It & Polly - napisała na Instagramie Ilona.

Ilona szybko rozwiała wątpliwości dotyczące zaskakującego opisu i zdradziła, że chodziło jej o konie. Czyżby była partnerka na jakiś czas zrezygnowała z randek?

Wgląda na to, że Ilona w ostatnim czasie skupia się na rozwijaniu swojej stadniny "Wymarzona stajnia". Już w programie "Rolnik szuka żony" uczestniczka mówiła wprost, że konie to jej wielka pasja i w przyszłości marzy o własnej stadninie. Teraz to się spełniło, a na instagramowym koncie Ilony pojawia się mnóstwo pięknych zdjęć na tle malowniczego krajobrazu.

Instagram / imielinka

We wrześniu 2021 roku Ilona nie ukrywała, że znów chodzi na randki i zamknęła za sobą etap relacji z Adrianem z "Rolnik szuka żony". W relacjach na Instastory publikowała zdjęcia z kolacji z tajemniczym mężczyzną i fotografie wielkiego bukietu czerwonych róż.