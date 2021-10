"Rolnik szuka żony" 6: Ilona zamieniła rolnika na przystojnego naukowca?

Natalia z z " Rolnik szuka żony " w programie nie znalazła miłości, ale zyskała przyjaciółkę i ogromną popularność. Uczestniczka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i już od jakiegoś czasu pokazuje filmiki z tajemniczym mężczyzną . Teraz wybrali się wspólnie nad morze i w końcu pokazali zdjęcie, na którym są razem! Zobaczcie... Natalia z "Rolnik szuka żony" pokazała partnera! Natalia i jej nowy partner wybrali się razem do Świnoujścia, gdzie spacerowali brzegiem morza. Uczestniczka zdecydowała się umieścić w końcu ich wspólne zdjęcie, ale zrobiła to w taki sposób, aby nie zdradzać tożsamości mężczyzny. Być może chłopak Natalii chce pozostać anonimowy! Pod zdjęciem Natalii i jej partnera pojawiły się komentarze z gratulacjami od fanów. Kilka słów napisała też Diana i Ilona z "Rolnika": Nooo no 😊 super fotka 👫❤️ Jest i on ❤️ już się kawaler znalazł? A co to za sympatia z tylu🤔🤔🤔 Czy na kolejnym zdjęciu zobaczymy parę w bardziej romantycznym ujęciu? Fani programu z pewnością byliby zachwyceni! Natalia w programie "Rolnik szuka żony" znalazła przyjaciółkę!