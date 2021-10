"Rolnik szuka żony": Dramatyczna sytuacja w mieszkaniu Marty i Pawła! Co się stało?

Marta z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie nowe, romantyczne zdjęcie z Pawłem. Uczestniczka ostatniej edycji hitu TVP już nie ukrywa swojego związku i chętnie pokazuje w sieci wspólne fotki z rolnikiem. Najnowsze zdjęcie pary zachwyciło internautów! Fani zgodnie ocenili, że miłość w związku Marty i Pawła kwitnie w najlepsze. Fani zachwyceni zdjęciem Marty i Pawła W minioną niedzielę, 27 grudnia fani "Rolnik szuka żony" mogli zobaczyć specjalny odcinek programu o poszukujących miłości rolnikach. W świątecznej odsłonie show Telewizyjnej Jedynki nie mogło zabraknąć Marty i Pawła, którzy wzięli udział w siódmej edycji "Rolnika". Para w rozmowie z Martą Manowską przyznała, że spędza ze sobą każdą wolną chwilę. W gospodarstwie Pawła często pojawia się również córka jego partnerki, która jest zachwycona życiem na wsi. Zakochani już planują przeprowadzkę Marty i małej Stefanii do jego domu! Docelowo to już myślimy o tym, jakby to miało wyglądać, żeby Marta przyjechała tutaj i Stefania od września poszła do podstawówki tutaj, żeby zaczęła edukację w jednym miejscu i kontynuowała, a nie żeby przerywała- zdradził Paweł. Tuż przed emisją świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony" Marta opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie Pawłem. Internauci są zachwyceni! - Dużo miłości w tym zdjęciu ❤️ - Ależ Ty na niego patrzysz, no nie mogę! - Pięknie razem wyglądacie:) I ten Twój wzrok mówiący wszystko:) - To w jaki sposób patrzysz na Pawła to mówi samo za siebie, nie potrzeba więcej pytań... Dawno nie widziałam dwojga ludzi, którzy byli by tak podobni wizualnie do siebie... Czego Wam życzyć miłości, ale to już jest, wytrwałości i spełnienia wszystkich planów...