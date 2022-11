"Rolnik szuka żony" 9: Mateusz odesłał wszystkie kandydatki! Cała trójka zalała się łzami

W piątym odcinku „ Rolnik szuka żony ” w gospodarstwie Dawida dziewczyny już pierwszego dnia poznały wszystkie prace na gospodarstwie. Niestety, od samego rana widać było napięcie między kandydatkami rolnika i szybko stało się jasne, że poprzedniego wieczora miała miejsce jakaś nieprzyjemna sytuacja. W końcu Agnieszka odkryła karty i wyznała, dlaczego sytuacja jest tak napięta. Okazało się, że wszystko rozegrało się tuż po wyjeździe kamer: - Potem, po wyjeździe kamer między Martynką a Dawidem zaczęły nawiązywać się jakieś pakty. My z Magdą czułyśmy się takie odtrącone. Godzinę czuwałyśmy z Magdą, ale potem poszłyśmy spać – powiedziała szczerze Agnieszka. - Już coś tu zaczyna zgrzytać. – dodała 25-letnia Magdalena. Z kolei Martyna powiedziała wprost przed kamerami, że wczoraj z Dawidem miałam okazję porozmawiać na osobności. Głównie rozmawialiśmy na tematy życiowe, czyli co, kto oczekuje od drugiej osoby i właściwie na czym nam najbardziej zależy jeżeli chodzi o drugą osobę. Cała rozmowa cieszyła Martynę, ale potem sama nie czuła się komfortowo z faktem, że dziewczyny zostały odtrącone i była bardzo milcząca. Zaskoczyło to samego Dawida, bo on nie widział nic złego w ich wspólnej rozmowie: Martyna od rana była taka jakby wyciszona, obrażona na mnie, a jej chodziło o tą wczorajszą sytuację, że wyszliśmy sami porozmawiać i myślała, że dziewczyny się na nią za to obraziły. Nie miałem okazji jeszcze wytłumaczyć dziewczynom, że to była ta zaległa rozmowa z Martyną. – powiedział beztrosko Dawid. Fakt, że rolnik nie wyjaśnił od razu całej sytuacji sprawił, że Magda i Agnieszka niechętnie pomagały w pracach i były zawiedzione zachowaniem Dawida, o czym powiedziały mu wprost podczas wspólnej jazdy traktorem. Myślę, że Magda będzie miała podobne...