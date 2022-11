"Rolnik szuka żony" 9: Mateusz otrzymał tajemnicze wiadomości! Wyszło na jaw, co ukrywała Karolina

Uczestnicy „ Rolnik szuka żony ” spędzili pierwszą noc w gospodarstwach. Poranne wstawanie nie wszystkim się spodobało, a niektórzy zrobili z tego całkiem niezłą zabawę. Chodzi oczywiście o poranne artystyczne występy Mateusza przed lustrem. O ile w gospodarstwie Magdaleny wszyscy doskonale się bawili, o tyle u Dawida i Józefa pojawiły się pierwsze konflikty i duże rozczarowania. Dwie kandydatki rozważały odejście z programu! Co się stało? „Rolnik szuka żony” 7: Mateusz i Paweł walczą o serce Magdaleny! Magdalena na początek zaprosiła swoich kandydatów do karmienia byków. Mateusz z "Rolnik szuka żony" 7, ku zaskoczeniu samej rolniczki, bardzo angażował się w każdą pracę, którą wyznaczyła i starał się zaprzyjaźnić ze zwierzętami. Chciałem złapać kontakt z tymi zwierzętami. Nie bałem się sprzątać kup. Nie bałem się pracy fizycznej. (...) Mi to się wydaje, że jestem ja, Magda i dwóch statystów - podsumował dzień w gospodarstwie Mateusz. Okazuje się, że mężczyzna faktycznie stara się, aby Magdalena go zauważyła. Na śniadaniu próbował oczarować rolniczkę i zrobił też swój popisowy omlet. Nawet Adam widzi, że barman chce rozkochać w sobie Magdę, mówiąc: uważam, że Mateusz bardzo bezpośrednio do niej podbija. Zdecydowanie spokojniejszy jest Paweł i wygląda na to, że to on jest największym rywalem Mateusza. Na koniec dnia kandydaci urządzili sobie zawody przerzucania opon, a wygrany miał otrzymać buziaka w policzek od Magdy. Wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, ale w zapowiedzi szóstego odcinka "Rolnik szuka żony" widać płaczącą rolniczkę, która wprost mówi: Mam wrażenie, że oni po prostu zakumplowali się i traktują to jako fajny pobyt. „Rolnik...