"Rolnik szuka żony" zniknął z anteny, ale pojawia się konkurencyjny program. "Farma" powtórzy sukces hitu TVP?

Siódma edycja " Rolnik szuka żony " rusza już 13 września. W poprzednich edycjach widzowie dopiero w pierwszym odcinku programu poznali pięciu uczestników, którzy otrzymali największą liczbę listów. Tym razem jest inaczej! Do listy uczestników "Rolnik szuka żony" 7 dotarł serwis plejada.pl, a teraz produkcja programu opublikowała w mediach społecznościowych relację nakręconą podczas nagrywania czołówki do programu. Widać na niej wszystkich uczestników, którzy idą po słynnym już polu ze zbożem! To już pewne, że w "Rolnik szuka żony" 7 zobaczymy: Pawła, Dawida, Magdalenę, Józefa i Macieja. A jaka będzie nowa edycja programu? Co wiadomo o "Rolnik szuka żony" 7? W nagraniu opublikowanym na Instagramie o programie opowiedział jego reżyser, Konrad Smuda. Okazuje się, że w siódmej edycji czeka na widzów sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji. Reżyser przyznał, że był zaskoczony tym, jak niektóre historie się potoczyły! W programie scenariusz pisze życie, a życie jak wiemy jest bardzo zaskakujące i w tym sezonie bardzo się o tym przekonamy. Ja, robiąc siódmą edycję myślałem, że nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć, a już pierwszy, drugi i trzeci odcinek i jest zupełnie nowa historia , także to jest zupełnie nowy program - powiedział Konrad Smuda, reżyser programu "Rolnik szuka żony". Zapowiada się naprawdę ciekawy program i wygląda na to, że niektórzy uczestnicy z poprzednich edycji zamierzają oglądać "Rolnik szuka żony" 7. Adrian Berkowicz z sentymentem wspomina nagranie czołówki do programu: Też kojarzę doskonale te pole😁 - wyznał rolnik na Instagramie Obejrzyjcie krótką zapowiedź i zobaczcie, kto pojawi się w siódmej edycji "Rolnik...