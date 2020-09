"Rolnik szuka żony 7": Program wciąż jest hitem TVP? Wyniki oglądalności są jednoznaczne! 

Ile osób ogląda siódmą edycję "Rolnik szuka żony"? Czy program prowadzony przez Martę Manowską jest hitem czy klapą jesiennej ramówki Telewizyjnej Jedynki? Wyniki oglądalności show są jednocznaczne! Nie uwierzycie, ile osób ogląda nowe odcinki programu!

"Rolnik szuka żony" hitem TVP!

Siódma edycja "Rolnik szuka żony" ruszyła w niedzielę 13 września. Od tamtej chwili Telewizyjna Jedynka wyemitowała trzy odcinki programu, w którym wielkiej miłości szukają Magdalena, Maciej, Paweł, Józef oraz Dawid. Widzieliśmy już ile listów otrzymali rolnicy i rolniczka a także ich pierwsze randki z wybranymi kandydatkami i kandydatami. W ostatniej odsłonie show rolnicy musieli zdecydować kogo zaproszą do swoich domów. Program jak zwykle wywołał ogromne emocje wśród fanów, ale ile tak właściwie osób ogkląda najnowszą odsłonę "Rolnika"? Teraz wszystko stało się jasne!

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl pierwsze trzy odcinki siódmej edycji "Rolnik szuka żony" oglądało średnio 3,37 milionów widzów! Telewizyjna Jedynka w czasie nadawania programu była zdecydowanym liderem na rynku telewizyjnym- drugie miejsce należało do Polsatu, trzecie do TVN a na czwartej pozycji znalazła się Telewizyjna Dwójka. Co ciekawe, popularnośc programu "Rolnik szuka żony" rośnie z każdym odcinkiem!

Program notuje wzrost oglądalności z odcinka na odcinek. Pierwszy oglądało 3,12 mln osób, drugi - 3,43 mln, a trzeci - 3,57 mln- informuje portal wirtualnemedia.pl.

Wy również oglądacie najnowszą edycję "Rolnik szuka żony"? Podoba się Wam siódma odsłona hitu TVP?

