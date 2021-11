"Rolnik szuka żony": Zapadła decyzja! Wiadomo, co z 9. edycją programu!

W święta wielkanocne z racji narodowej kwarantanny Polacy zostali w domach, co przełożyło się na doskonałe wyniki oglądalności niemal wszystkich stacji. Według informacji podanych przez wirtualnemedia.pl podczas świąt Polacy oglądali telewizję aż o 73 minuty dłużej niż miało to miejsce rok temu. Prawdziwym hitem TVP 1 okazał się zerowy odcinek „ Rolnik szuka żony ”, w którym poznaliśmy kandydatów do 7. edycji programu. Śledziło go aż 3,42 mln widzów! A jak pilotażowy odcinek "Rolnika" ocenili widzowie? "Rolnik szuka żony" 7 będzie hitem TVP? Produkcja "Rolnik szuka żony" podziękowała swoim widzom za tak rekordową oglądalność i na Facebooku napisała: Ponad 3,4 miliona widzów obejrzało zerowy odcinek 7. edycji programu "Rolnik szuka żony". To jedna z najlepiej oglądanych "zerówek" w naszej historii! Dziękujemy! Jesteście wspaniali! - czytamy na oficjalnym koncie programu na Facebooku. Fani programu są zachwyceni zapowiedzią nowej edycji i mają nadzieję, że będzie znacznie ciekawsza niż dwie ostatnie. Widzowie podkreślają też, że w końcu kandydaci jasno precyzują swoje wymagania, aby uniknąć nieporozumień i sytuacji, jaka miała miejsce z Waldemarem z szóstej edycji "Rolnik szuka żony" : Bardzo dobrze, że od razu określane są wymagania i kryteria wiekowe Super program, co dużo mówić Może wreszcie będzie normalniej, widać osoby pozytywne Super program Teraz pozostaje nam czekać na nowy sezon programu, wtedy dowiemy się, którzy kandydaci otrzymali najwięcej listów! Kandydaci do 7. edycji "Rolnik szuka żony". Pełną listę znajdziecie tutaj! Paweł brał już udział w programie Polsatu .