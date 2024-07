Klaudia, kandydatka Tomasza R. z "Rolnik szuka żony" nie zdradziła pozostałym uczestniczkom, że jest w ciąży. 23-letnia Klaudia w najnowszym odcinku hitu TVP była wyraźnie smutna i wycofana. Jak sama przyznała, obawia się oceniania i gorzkich komentarzy, że wysłała swoje zgłoszenie do randkowego programu ponieważ szuka ojca dla dziecka. Ciężarna uczestniczka "Rolnik szuka żony" zauważyła również, że faworytką Tomasza R. jest inna kandydatka.

Kolejny odcinek "Rolnik szuka żony" już za nami. W najnowszej odsłonie programu kandydatki i kandydaci rolników i rolniczki przyjechali do ich domów. Na gospodarstwie Tomasza R. pojawiły się: Justyna, Katarzyna oraz Klaudia. Fani hitu TVP z pewnością doskonale pamiętają, że Klaudia, kandydatka Tomasza R. z "Rolnik szuka żony", spodziewa się dziecka. Dziś okazało się, że kobieta do tej pory nie powiedziała pozostałym uczestniczkom, że jest w ciąży.

Ogranicza mnie to, że nie powiedziałam dziewczynom, że jestem w ciąży i trochę nie wiedziałam, co mówić w pewnym momencie. Boję się tego oceniania, że przyszłam do programu bo jestem w takiej sytuacji, że szukam tatusia. Dużo ludzi może tak myśleć- wyznała Klaudia.