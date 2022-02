"Rolnik szuka żony": Wymowny wpis Tomasza "Mamy prawo popełniać błędy"! Chodzi o Kamilę?

Kamila z "Rolnik szuka żony" spośród 500 nadesłanych listów, wybrała trzech faworytów, którzy pojadą z nią do domu. Już we wczorajszym odcinku przyznała, że dwóch z nich ma u niej największe szanse. Dziś jednak postanowiła odnieść się do swoich wyborów i zdradziła, co myśli o swojej decyzji. Czy żałuje, że nie dała szansy komuś innemu? Zobaczcie, co napisała piękna Kamila. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Wszystkie pary z 8. edycji są już znane?! Internauci nie mają wątpliwości Kamila z "Rolnik szuka żony" o kandydatach, których zaprosiła do domu Kamila z 8. edycji " Rolnik szuka żony " ustaliła nowy rekord w ilości nadesłanych listów . O serce pięknej właścicielki fabryki pieczarek postanowiło starać się aż 500 kandydatów. Rolniczka do drugiego etapu musiała zaprosić tylko pięciu panów. Wybrała wówczas Jana, Adama, Pawła, Tomasza oraz Mateusza. Jak przyznała, wybór tej grupy nie sprawił jej trudności: Dokonałam wyboru. Decyzję odnośnie pięciu mężczyzn podjęłam szybko ale nad wyborem trójki musiałam się zastanowić i przemyśleć. To nie była łatwa decyzja - napisała na Instagramie Ostatecznie musiała jednak podziękować dwóm panom. Szansę jej bliższego poznania i zaproszenie do domu rolniczki otrzymali: Jan, Tomasz oraz Adam. Kamila przyznała, że Jan i Tomasz mają u niej duże szanse. Szczególnie Tomasz, który zaimponował Kamili faktem, że zainteresował się tym, czym zajmuje się na co dzień. A co z Adamem? Jest też niepewność ale chcę dać szansę Adamowi - mówiła w odcinku. Kamila we wpisie na Instagramie podziękowała również Marcie Manowskiej , na której wsparcie mogła liczyć podczas kręcenia "Rolnik szuka...