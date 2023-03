"Rolnik szuka żony": Tak Klaudia i Valentyn świętowali Dzień Kobiet. Atrakcji nie zabrakło

Klaudia z "Rolnik szuka żony" udała się z rewizytą do domu Valentyna. Mężczyzna był przejęty, faktem, że po raz pierwszy w życiu zaprosił do swojego domu kobietę: Była presja, że jest pierwszą dziewczyną zapoznaną z moimi rodzicami i też ją to tak stresowało - wyznał przed kamerami. Gdy Klaudia pojawiła się już u niego przedstawił ją mamie i tacie słowami: To moja dziewczyna. Jak zareagowała na to Klaudia? "Rolnik szuka żony": Valentyn i Klaudia są w związku? Klaudia z "Rolnik szuka żony" nie miała wątpliwości, że to właśnie z Valentynem chce spędzić najwięcej czasu w programie. Nie ukrywała zauroczenia. Widzowie "Rolnik szuka żony" zobaczyli nawet jak Klaudia zabrała wybranka do cerkwi. Czas spędzony na jej gospodarstwie, jednak szybko minął i przyszedł czas na rewizyty. Wizyta Klaudii w rodzinnym domu Valentyna była dla niego wyjątkowa. Nie tylko ze względu na to, że znowu zobaczy się z rolniczką, ale również na fakt, że będzie pierwszą kobietą, którą zaprosił do swojego domu. Rodzice uczestnika byli bardzo ciekawi dziewczyny, która ich syn poznał w telewizyjnym show. To moja dziewczyna - przedstawił ją rodzicom. Tej wersji jednak nie przedyskutował wcześniej z Klaudią. Jak zareagowała? Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Mateusz pokazał wymowne zdjęcie. Po programie znalazł miłość? Klaudia z "Rolnik szuka żony" była mile zaskoczona tym, jak przed rodzicami określił ją Valentyn: Valentyn przedstawił mnie jako swoją dziewczynę, więc bardzo mi miło. Uczestnik nie ukrywał, że był nieco zestresowany wizytą Klaudii w jego rodzinnym domu: Była presja, że jest pierwszą dziewczyną zapoznaną z moimi rodzicami i też ją to tak...