"Rolnik szuka żony": Tak Anna i Grzegorz Bardowscy świętowali Dzień Kobiet. Mała Liwia skradła show

Grzegorz Bardowski z "Rolnik szuka żony" pochwalił się nowym filmem dotyczącym aktualnej sytuacji na gospodarstwie i pokazał, jak wręcza razem z synem kwiaty Annie Bardowskiej. Zaskakuje pytanie rolniczki, zdradziło, że między parą doszło do nieporozumienia... Grzegorz Bardowski z "Rolnik szuka żony" w najnowszym filmie przeprasza żonę. Co się stało? Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się w 2. edycji "Rolnik szuka żony" i są jedną z najbardziej udanych par w historii programu. Rolnicy Bardowscy nie ukrywają, że w ich małżeństwie zdarzają się kłótnie , ale zawsze starają się szybko rozwiązywać problemy. Wcześniej para pomagała chorym dzieciom, a ostatnio Anna Bardowska zaangażowała się w pomoc dla mieszkańców Ukrainy . Teraz Grzegorz Bardowski opublikował nowy film w serwisie YouTube i opowiada o trudnych decyzjach, jakie musiał podjąć w swoim gospodarstwie. Rolnik nagrał też moment wręczania kwiatów Annie Bardowskiej, a rolniczka zapytała o faktyczny powód: - Grzesiek, to na Dzień Kobiet czy przeprosinowe? - zapytała Anna Bardowska - A Ty czym będziesz przepraszać? Czy Ty nie masz za co przepraszać? - dodał zaskoczony Grzegorz. - Ja też mam - Bo jutro Dzień Mężczyzn... W dalszej części filmu Grzegorz Bardowski zdecydował się wytłumaczyć z tej rozmowy i zdradził, że między nim, a żoną doszło do małego nieporozumienia: Te tematy przeprosinowe, o których Ania mówiła, to sami wiecie, zawsze coś się może wydarzyć, jak to w małżeństwie. Raz lepiej raz gorzej, ale jakby Dzień Kobiet zostawić z problemami to byłoby nieciekawie. - mówi wprost Grzegorz Bardowski i dodaje: Lepiej się pogodzić i do przodu. Zobacz także: " Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała nowy etap budowy....