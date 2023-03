"Rolnik szuka żony": Klaudia i Valentyn pokazali romantyczne zdjęcie i ogłosili niespodziankę!

Valentyn z "Rolnik szuka żony" w programie zapewniał, że tak naprawdę do tej pory nie przedstawił żadnej partnerki swoim rodzicom, ale wszystko zmieniło się kiedy poznał Klaudię. Para w "Pytaniu na śniadanie" mówi wprost, że spędzą wspólnie święta Bożego Narodzenia z rodziną Valentyna, a teraz partner Klaudii pokazał wyjątkowe zdjęcie i pisze o najcenniejszych rzeczach... Będzie ślub? Valentyn pokazał wyjątkowe zdjęcie z Klaudią! Valentyn i Klaudia z "Rolnik szuka żony" nadal są razem i obok Justyny i Tomasza zostali ulubieńcami widzów, którzy kibicują ich relacji i już czekają aż pary staną przed ołtarzem. Ostatnio Klaudia i Valentyn pojawili się w "Pytaniu na śniadanie" , gdzie opowiedzieli o swoich wspólnych planach na pierwsze święta. Okazuje się, że Boże Narodzenie spędzą z rodzicami Valentyna, bo jego tata jest katolikiem, a z kolei na święta w styczniu będą razem u Klaudii. Jakiś czas temu Valentyn z "Rolnika" zasugerował przeprowadzkę do Białegostoku, aby być bliżej rolniczki i wygląda na to, że są naprawdę szczęśliwi. Wystarczy spojrzeć na nowe zdjęcie pary i opis, który dodał Valentyn: Najcenniejsze rzeczy zawsze zabieram ze sobą ❤️😅 - napisał wymownie Valentyn na Instagramie. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Valentyn (@krukhinets) Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Joanna zdecydowała się na metamorfozę! Internauci kibicują Klaudii I Valentynowi z "Rolnik szuka żony" i piszą wprost, że czekają na zdjęcia ze...