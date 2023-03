Kasia z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła wszystkich zdjęciami na Instagramie. Z bukietem kwiatów i uśmiechem na twarzy świętuje Dzień Kobiet. To, co napisała wzruszyło internautki. Jedna z fanek, nawiązując do jej słów, napisała:

"Rolnik szuka żony": Odmieniona Kasia świętuje Dzień Kobiet

Kasia i Tomasz poznali się w 9. edycji "Rolnik szuka żony", jednak ich relacja nie rozkwitła od razu. Rolnik podziękował jej i wybrał inną. To Kasia zrobiła pierwszy krok, kiedy usłyszała, że mężczyzna zakończył relację z jej koleżanką z programu. W finale wystąpili już jako para a fani mocno trzymali kciuki by im się udało. Jednak i w przypadku Kasi i Tomasza z "Rolnik szuka żony" wspólna przyszłość nie była im pisana. Widzowie dość szybko się zorientowali, że uczestnicy przestali się razem pokazywać. Kasia z "Rolnik szuka żony" wydała oświadczenie w sprawie rozstania z Tomaszem, jasno dając do zrozumienia, że nie zamierza opowiadać o powodach tej decyzji. Teraz opublikowała wymowny post z okazji Dnia Kobiet, który spędza już jako singielka. W sieci pojawiło się kilka jej pięknych zdjęć.

Kasia z "Rolnik szuka żony" zapozowała z bukietem tulipanów i skierowała swój wpis do kobiet:

„Nie ma brzydkich kobiet, są tylko kobiety, które nie wiedzą, że są piękne.”

Kochane Kobietki, wszystkiego dobrego dla NAS! ❤️💐 - czytamy na Instagrmie.

Wpis Kasi poruszył internautki.

Kasia z "Rolnik szuka żony" stara się nie przejmować rozstaniem z Tomaszem, a przynajmniej nie pokazuje tego w mediach społecznościowych. To, co wydarzyło się pomiędzy nią a byłym partnerem chce zachować dla siebie. Jej wzruszający wpis i oraz cytat, który zamieściła w opisie do wpisu z okazji Dnia Kobiet poruszył internautki:

- Wiele dobrego Kasieńko, aby Twój piękny uśmiech zawsze gościł na Twój twarzy

- Tobie również dużo szczęścia i samych pogodnych dni

- Po za tym nie musimy się wszystkim podobać

- Dla mnie bomba i jaka brzydka jak super jesteś 😍

Kasia zdecydowanie może liczyć na duże wsparcie fanek "Rolnik szuka żony", które kibicują jej po programie.

