"Rolnik szuka żony". Stanisław odpowiada na krytykę: "Nie było nudno i sztywno"

Stanisław z "Rolnik szuka żony" 8 już podczas wizytówek wywarł na widzach ogromne wrażenie, a biały dworek, w którym miał mieszkać był szeroko komentowany w sieci. Rolnik otrzymał mnóstwo listów, ale od momentu, kiedy zaprosił do gospodarstwa kandydatki swoim zachowaniem wobec kobiet zraził fanów hitu Telewizji Polskiej. Internauci uważają, że Stanisław jest zdystansowany wobec kandydatek, a na randkach wydaje się po prostu nudzić. Niedawno rolnik zdradził na Intagramie, że wcale nie mieszka w białym pałacu, a internauci pytają, dlaczego to właśnie tam zaprosił swoje kandydatki! Stanisław odpowiedział i wyznał, gdzie faktycznie mieszka... Stanisław z "Rolnik szuka żony" 8 mieszka 100 metrów od białego dworku! Stanisław z "Rolnik szuka żony" 8 już jakiś czas temu wyznał w mediach społecznościowych, że tak naprawdę mieszka w domu oddalonym o 100 metrów od pałacu , który w programie został pokazany, jako jego dom, a w rzeczywistości mieszkają tam jego rodzice. Stanisław przeprowadził się do rodzinnego domu na czas remontu. Co ciekawe rolnik twierdzi, że wspominał o tym przed kamerami, ale nie zostało to pokazane "Rolniku". #przeprowadzka🏠 Nie, nie mieszkam w tym białym domu🤪. Przeprowadziłem się ponad miesiąc temu do starego budynku, który aktualnie remontuje. Mówiłem o tym wielokrotnie przed 🎥 ale chyba nie chciała tego usłyszeć ;) Na swoim najlepiej! - napisał Stanisław na Instagramie. Internauci nie do końca rozumieją postępowanie rolnika, który mieszka samodzielnie i już na etapie wizytówki wprowadził w błąd widzów i kobiety, które zdecydowały się napisać do niego listy: Dziwne, bo twierdziłeś, że tam chcesz mieszkać i prowadzić gospodarstwo... - pisze wprost jeden z...