"Rolnik szuka żony" 8: Roksana przeszła metamorfozę. Aż trudno rozpoznać kandydatkę Stanisława!

Martyna z " Rolnik szuka żony " po zakończeniu emisji programu przeszła spektakularną metamorfozę. Kandydatka Dawida sama przyznała, że zdecydowała się na powiększenie ust, jeszcze na długo przed programem, zmieniła kolor włosów i je przedłużyła. To jednak nie wszystko! Martyna zmieniła też styl ubierania. W "Rolniku" zachwycała kobiecymi sukienkami, a teraz wybiera modne zestawy w kolorze bieli i beżu, często eksponując idealną figurę. To właśnie o sekret świetnej sylwetki zapytały Martynę jej obserwatorki podczas Q&A na Instagramie. Zobaczcie, co zdradziła... Martyna z "Rolnik szuka żony" zdradziła, jak dba o siebie! Martyna po burzliwym i bardzo emocjonalnym rozstaniu z Dawidem opuściła program. Co prawda po programie oboje mieli ze sobą kontakt, a kobieta nawet zaprosiła rolnika na kawę. Teraz okazało się, że Dawid mimo zapewnień, że jeszcze nie wszystko między nimi stracone nie zdecydował się na spotkanie. Martyna na Instastories wyznała, że ma kontakt z kilkoma uczestnikami i coraz chętniej odpowiada na pytania swoich obserwatorów, a to grono z dnia na dzień się powiększa. Kandydatka Dawida stała się bardzo popularna, a po zaskakującej metamorfozie ma szansę zostać jedną z influencerek. Pod każdym nowym postem dostaje mnóstwo pytań o stylizacje i kobiety są ciekawe, jak dba o siebie. Co ciekawe Martyna chętnie dzieli się swoimi sposobami i ostatnio zdradziła sekret swoich idealnie ułożonych włosów. Włosy kręcisz prostownica czy normalna lokowka?:) - zapytała jedna z Internautek, na co Martyna odpowiedziała natychmiast: prostownicą😉 A jak Martyna z "Rolnik szuka żony" 7 dba o figurę? Okazuje się, że kobieta nie stosuje żadnej diety i nie ćwiczy na co dzień, a figurę zawdzięcza genom: Takie geny, tak mam. Mogę jeść i...