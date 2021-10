"Rolnik szuka żony 8": Stanisław z dystansem do uczestniczek. Na randce z Olą atmosfera była chłodna?

Czas na rewizyty w " Rolnik szuka żony ". Maciej wreszcie poznał najbliższych Ilony. Czy zrobił dobre wrażenie na rodzicach dziewczyny? Ilona ma mieszane uczucia, co do dalszej relacji z rolnikiem: Nasza znajomość rozwija się bardzo powoli i nie wiem, co o tym myśleć. Przyznała również, że rolnik miał dla niej bardzo mało czasu. Czy po jego odwiedzinach w jej rodzinnym domu zmieniła podejście? Zobaczcie, jak wyglądała ich randka i jak oceniają kandydata Ilony jej rodzice! Zobacz także: Rolnik szuka żony: W sieci pojawiło się zdjęcie z randki Macieja z 7. edycji! Spójrzcie na te czułe gesty "Rolnik szuka żony": Maciej zrobił wrażenie na rodzinie Ilony? Podczas dzisiejszego odcinka Maciej i Ilona spędzili cudowny czas na randce! Patrząc na ich relacje trudno uwierzyć w doniesienia fanów, że rolnik ostatecznie rozstał się ze swoją kandydatką. Część internautów twierdzi, że Maciej aktualnie jest w związku z dziennikarką TVP Białystok. Czy te domysły się potwierdzą? Tego dowiemy się z pewnością w ciągu najbliższych tygodni, tymczasem oglądając dzisiejszy odcinek trudno jest uwierzyć, że mogłoby im się nie udać! Ilona bardzo cieszyła się na przyjazd Maćka do jej rodzinnego domu, nie tylko ze względu na to, że będzie mogła przedstawić go rodzinie ale również z uwagi na tęsknotę. Martwi ją jedynie fakt, że ich relacja rozwija się bardzo powoli: - Przez ten czas jak byłam u niego na gospodarstwie, to na pewno go polubiłam ale nie wiem, bo znajomość nasza rozwija się bardzo powoli i nie wiem, co o tym myśleć. - Na razie to rodzaj zauroczenia, zobaczymy co będzie dalej - przyznał Maciej - Nie daje mi sygnałów, że mu zależy, może też nie chce tego jakoś przyspieszać, albo też nie czuje zbyt wiele do mnie, bo nie było...