Łukasz z piątej edycji programu "Rolnik szuka żony" opublikował w sieci swoje nowe zdjęcie i zdradził, że udało mu się zrzucić całkiem sporo kilogramów! Zaledwie kilka godzin temu informowaliśmy Was, że narzeczona rolnika usunęła z Instagrama wspólne fotki z ukochanym - czyżby w ich związku pojawił się kryzys? Agata do tej pory nie zdradziła, dlaczego podjęła taką decyzję. Rolnik do tej pory również nie skomentował zachowania Agaty, ale zamiast komentarza opublikował... swoje zdjęcie i zdradził, że schudł ponad 10 kilogramów! Łukasz schudł 12 kilogramów Rolnik napisał na Instagramie, że udało mu się już zrzucić 12 kilogramów. Co więcej, rolnik przyznał, że to dopiero początek jego odchudzania. Najbardziej kontrowersyjny uczestnik piątej edycji programu "Rolnik szuka żony" pokazał, jak teraz wygląda. -12 kilogramów, a to dopiero początek 🖖🤳💣💥- napisał rolnik. Jak na zdjecie Łukasza zareagowali internauci? Fani gratulowali rolnikowi, ale wśród wpisów nie zabrakło pytań o Agatę. Brawo !!! Pięknie,co to za dieta?😍 Dlaczego Agata usunęła zdjęcia z Tobą?- pytali fani. Niestety, rolnik nie odpowiedział na pytania internautów. Zobaczcie, jak prezentuje się Łukasz z piątej edycji "Rolnik szuka żony". Bardzo się zmienił? Widać, że schudł ponad 10 kilogramów? Zobacz także: Łukasz z "Rolnik szuka żony" pokazał, jak wyglądał w przeszłości. Rolnik nosił długą brodę i wąsy! Łukasz z Rolnik szuka żony schudł 12 kilogramów. Wyświetl ten post na Instagramie. ...