1 z 5

W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" Karol nie wybrał żadnej z kandydatek, choć wydawało się, że Sara wpadła mu w oko i to z nią będzie chciał kontynuować znajomość. Jednak w wieczór przed decydującym dniem, Karol zorganizował imprezę dla swoich znajomych, na której doszło do wypadku, po którym Sara trafiła do szpitala. Następnego dnia Sara miała żal do Karola, że nie pojechał z nią do szpitala.

- Cześć Sara, bardzo jesteś wkurzona na mnie? – pytał w programie Karol. - Na razie tak średnio mogę rozmawiać – odpowiedziała Sara. - Wiesz że mi jest głupio i przepraszam Cię bardzo za to. To było gdzieś tutaj, przytuliliśmy się, szliśmy gdzieś razem i tu się gdzieś przewróciliśmy – mówił rolnik wskazując miejsce na podłodze w pokoju. - Ja wybaczam, ale nie zapominam, myślę, że mogłeś ze mną pojechać do szpitala. Wolałeś pójść spać – powiedziała jego kandydatka na żonę.

Jak całą sytuację komentuje teraz Karol? Dlaczego nie wybrał Sary?

ZOBACZ: Rolnik szuka żony: Hejt na Karola za zachowanie wobec Sary! "Facet zachował się jak pajac"