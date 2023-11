1 z 5

Hejt na Karola z Rolnik szuka żony 4

Karol z "Rolnik szuka żony 4" ma nową dziewczynę! W 10. odcinku programu pojawiała się nowa bohaterka - tajemnicza Jagoda, z którą Karol skontaktował się po odejściu wszystkich trzech poprzednich kandydatek do jego serca: Justyny, Sary i Ani. W poprzednim odcinku rolnik nie wybrał żadnej z trzech dziewczyn. Skontaktował z Jagodą, która również napisała do niego list. Para nawiązała kontakt internetowy, aż w końcu doszło do spotkania. Karol zabrał Jagodę na randkę i nie ukrywał, że jest nią zauroczony. Choć wiele wskazuje na to, że nowa bohaterka skradła serce rolnika, to widzowie programu wcale nie są zadowoleni z takiego obrotu sprawy.

Na oficjalnym profilu "Rolnik szuka żony" pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy na temat Karola. Internauci są mocno zniesmaczeni jego zachowaniem. Co mu zarzucają? Przeczytaj na kolejnych stronach.

