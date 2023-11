1 z 5

Hejt na Karola z "Rolnik szuka żony"! Internauci są wściekli na rolnika, który do tej pory wydawał się jednym z ulubionych uczestników czwartej edycji uwielbianego przez widzów programu. Za nami kolejny odcinek hitu TVP, który po raz kolejny przyniósł widzom ogromne emocje. Jak już wiemy, Karol nie wybrał żadnej z kandydatek, która walczyła o jego względy. I chociaż wydawało się, że razem z Sarą mają szansę stworzyć szczęśliwy związek to ostatecznie Karol podjął decyzję, że żadna z dziewczyn nie przechodzi do dalszego etapu programu. Co więcej, rolnik przyznał przed kamerami, że skontaktował się z tajemniczą Jagodą, która również wysłała do niego list. Czy w kolejnym odcinku to właśnie z nią Karol wybierze się na spotkanie?

Jedno jest pewne - zachowanie Karola wywołało ogromne emocje wśród fanów programu "Rolnik szuka żony"! Internauci mocno krytykują rolnika!

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 4": Sara była faworytką Karola, ale odpadła z programu. Teraz komentuje zaskakującą decyzję rolnika!