Patrycja Dziubich brała udział w 3. edycji "Rolnik szuka żony". Była kandydatką Łukasza i to właśnie ją wybrał rolnik, ale niestety ich związek szybko się rozpadł. Okazuje się jednak, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo Patrycja znalazła miłość życia w osobie Krzysztofa, wyszła za niego za mąż i teraz urodziła swoje pierwsze dziecko! Zobaczcie na kolejnych stronach galerii jej urocze rodzinne fotografie. Właśnie tak wygląda miłość :)

