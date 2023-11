1 z 5

Marek z trzeciej edycji programu "Rolnik szuka żony" rozstał się ze swoją młodszą o 15 lat partnerką? Zaledwie kilka tygodni temu para świętowała pierwszą rocznicę związku. Jeszcze we wrześniu rolnik zdradził, że razem z Julią planują przeprowadzkę do Danii, gdzie Marek często wyjeżdżał do pracy. Teraz w mediach pojawił się wywiad z Markiem, który przyznaje, że ich plany lagły w gruzach. Dlaczego? Czy to oznacza koniec związku Marka i Julii? My już wiemy!

