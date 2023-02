"Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pokazała rodzinną sesję z mężem i synem. ZDJĘCIA

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" w programie nie tylko znaleźli prawdziwą miłość, ale także zyskali sporą sympatię, a co za tym idzie również popularność. Zakochani na bieżąco informują fanów, co dzieje się w ich życiu i chętnie dzielą się zdjęciami z pociechą. Do tej pory jednak nie zdecydowali się pokazać tak dużo! Zobaczcie najnowsze zdjęcia z Adasiem. "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pokazała twarz synka Marta Paszkin i Paweł Bodzianny, którzy pojawili się w programie "Rolnik szuka żony" na bieżąco prowadza swoje media społecznościowe, a fani z wypiekami na twarzach czekają na kolejne zdjęcia z Adasiem, który urodził się kilka miesięcy temu. Małżonkowie chętnie dzielą się fotkami oraz nagraniami z pociechą w roli głównej, jednak do tej pory nie zdecydowali się pokazać jego twarzy. Tym razem Marta Paszkin ku uciesze fanów zrobiła wyjątek i pokazała urocze zdjęcie z synkiem! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Córka Marty Paszkin zostanie nianią Adasia? "Paweł zaproponował, że będzie jej płacił" W komentarzach pod jednym ze zdjęć na profilu uczestniczki "Rolnik szuka żony" pojawiło się mnóstwo ciepłych słów, a fani nie mogą się zdecydować, do kogo podobny jest Adaś. - Adaś to cała mama❤️❤️ - Wasz Adaś mega podobny do Pawła ❤️ - Wcześniej Adaś był podobny do Marty, teraz do Pawła. Duży chłopak z niego :) A Wy, jak uważacie? Adaś to wykapana mama, czy jednak tata? Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin w drapieżnym wydaniu. Odważny dodatek! Mały Adaś to prawdziwa gwiazda w mediach społecznościowych rodziców. Fani z zaciekawieniem śledzą jego rozwój i niezmiennie są nim zachwyceni. ...