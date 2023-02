"Rolnik szuka żony": Tak Kamila świętowała 30. urodziny. Stanisław bawił się razem z nią!

Elżbieta z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie zdjęcie zaskakujące zdjęcie. Okazuje się, że uczestniczka najnowszej edycji hitu o poszukujących miłości rolnikach miała okazję spotkać się z największym gwiazdorem disco-polo. Elżbieta nie ukrywa, że piosenkarz jest jej idolem, dlatego kiedy miała okazję, poprosiła go o wspólne pamiątkowe zdjęcie. Zobaczcie sami! Elżbieta z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie z Zenkiem Martyniukiem Elżbieta jest jedną z dwóch kobiet, które biorą udział w ósmej edycji "Rolnik szuka żony". O serce rolniczki walczyli: Stanisław, Marek i Ryszard, ale jak już wiemy, ostatecznie zdecydowała, że chce spróbować stworzyć szczęśliwy związek z Markiem. Jak potoczą się ich wspólne losy? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków programu Telewizyjnej Jedynki. Ostatnio jednak okazało się, że wkrótce widzowie zobaczą Elżbietę również w innym hicie TVP. Rolniczka pokazała na Instagramie zdjęcia z planu "Jaka to melodia?". Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Elżbieta pokazała zdjęcie z wyjazdu z innym kandydatem. Co z Markiem? Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Elżbieta Czabator (@elzbietaczabator) Wszystko wskazuje na to, że dzięki udziałowi w muzycznym programie prowadzonym przez Rafała Brzozowskiego, Elżbieta miała okazję spełnić swoje marzenie o spotkaniu ze swoim idolem- Zenkiem Martyniukiem! Uczestniczka "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci zdjęcie z gwiazdorem disco-polo. Z moim idolem...