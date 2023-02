Tomasz z "Rolnik szuka żony" po rozstaniu z Zuzą, które i tak mocno zaskoczyło widzów randkowego hitu zdecydował się wrócić do Kasi. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że Tomasz wobec kolejnej uczestniczki zachowuje się jakby był zakochany, a dopiero co planował budowę domu z Zuzią. "Z jedną dopiero skończył, od razu z drugą zaczął..." - piszą zaskoczeni sytuacją internauci. Internauci gorzko o zachowaniu Tomasza z "Rolnik szuka żony" 9! Tomasz z "Rolnik szuka żony" po rozstaniu z Zuzią tuż przed finałem zaskoczył widzów swoją randką z Kasią. Okazało się, że to jego kandydatka zadzwoniła pierwsza i sprawy szybko się potoczyły, a para ostatecznie dała sobie szansę. Tomasz z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że obawia się finałowego odcinka i spotkania z Zuzią, a tymczasem Kasia mówi wprost, że nie ma sobie nic do zarzucenia, bo ich drogi ponownie zeszły się dopiero po tym, jak podziękował 19-latce. Choć internauci kibicują parze, to mają też wątpliwości dotyczące zachowania rolnika. - Kasia jest mega pozytywna i prawdziwa Labirynt miłości był i finalnie się spotkali - Fajnie, ze zadzwoniła! I póki co, WYGRAŁA! Dała dobra lekcje, że nie DUMY a SERCA trzeba słuchać - A ja mam wrażenie że Kasia jest mocno zdystansowana. A Tomek też jest to dziwne, że tak szybko się przestawił z jednej dziewczyny na drugą. Wydaję mi się, że to nie przetrwa. Obym się myliła . Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ciężarna Krystyna z 2. edycji rozstała się z żoną! "Coś się kończy, coś zaczyna" Internauci nie ukrywają, że mają wątpliwości, co do szczerych intencji ze strony Tomasza. Co ciekawe, w większości komentarzy przejawia się sugestia, że zaangażowanie ze strony Kasi jest o...