Rolnik z 9. edycji hitu TVP zdradził, co u niego słychać. Mateusz z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa swojej radości: "Tyle szczęścia". Spójrzcie na to urocze zdjęcie!

Mateusz z "Rolnik szuka żony" opublikował w sieci wyjątkowe zdjęcie. Były uczestnik wielkiego hitu Telewizyjnej Jedynki po krótkiej nieobecności wrócił na Instagram i w najnowszym wpisie zwrócił się do internautów ogłaszająć wspaniałą wiadomość. O co chodzi? Sprawdźcie, co napisał Mateusz i spójrzcie na to zdjęcie!

Mateusz z "Rolnik szuka żony" pokazał, co u niego słychać

Mateusz szukał miłości w dziewiątej edycji "Rolnik szuka żony". O serce młodego rolnika walczyły Karolina, Martyna i Zuzanna jednak z żadną z nich nie stworzył związku. Mateusz pożegnał swoje kandydatki twierdząc, że otrzymał screeny ich wiadomości, w których miały źle o nim pisać. Ostatecznie rolnik odezwał się do Agnieszki, która również napisała do niego list, ale nie mogła wziąć udziału w programie. Chociaż wszyscy liczyli na to, że pojawi się między nimi uczucie, to jakiś czas temu Mateusz z "Rolnik szuka żony" zdradził, że nie spotyka się z Agnieszką.

W ostatnim czasie Mateusz rzadko publikował nowe zdjęcia i nagrania na Instagramie, ale teraz opublikował relację i wpis, w którym zdradził, co u niego słychać.

Tyle szczęścia- napisał rolnik.

Mateusz z "Rolnik szuka żony" pokazał, że w jego gospodarwie urodziła się malutka koza. Rolnik w najnowszym wpisie wytłumaczył, że ze względu na obowiązki ostatnio nie pojawiał się na Instagramie.

Cześć wszystkim🙋‍♂️, wybaczcie że dawno nic nie dodawałem ale jak widzicie zaczął się dla mnie w pełni sezon wykotów i tak porody na całego😊. Najpierw było mycie myjką ciśnieniową pomieszczenie do odchowania młodych, potem był czas na dezynfekcje i niestety się okazało że musiałem zainwestować w nową nagrzewnicę bo stara odmówiła współpracy😒, ale jakoś dałem radę💪, a jeszcze czeka mnie uruchomienie automatu do pojenia kozek więc tam może być wesoło🙈. Nie wiem jak Wy ale dla mnie takie małe 🐐 to potrafią wywołać uśmiech na twarzy🥰- napisał rolnik.

Pod wpisem rolnika pojawiło się sporo komentarzy od zachwyconych internautów.

- Najpiękniejszy czas ❤️

- Wyglądają uroczo! 😍 To teraz trafił Ci się ciekawy czas na gospodarstwie...😍 Czekam z niecierpliwością na więcej maluchów...🥰🥰

- Ahhh cudaki małe, chcemy zobaczyć jak za niedługo będą wesoło skakać i wydawać swoje odgłosy 😍😍❤️- komentują fani.

Śledzicie dalsze losy Mateusza z "Rolnik szuka żony"?

