"Rolnik szuka żony": Marta Paszkin pochwaliła się wspólną pasją Pawła i jej córki. Duże zaskoczenie!

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" ma powody do radości! Okazuje się, że jej córka Stefania znalazła wspólną pasję z Pawłem. Połączyło ich dość nieoczekiwane zajęcie, ale wygląda na to, że taka forma relaksu idealnie im odpowiada. O czym mowa? Możecie być zaskoczeni!

Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła zdjęciem Pawła i Stefanii!

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" przygotowują się do ślubu, który odbędzie się już na koniec czerwca. To nie jedyna para z programu, która powie sobie sakramentalne "Tak" jeszcze w tym roku i do tego grona dołączyli też Joanna i Kamil oraz Adrianna i Michał. Marta Paszkin nigdy nie ukrywała, że choć program odmienił jej życie, to nie żałuje, bo w końcu odnalazła szczęście u boku Pawła. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" ma jeszcze jeden powód do zadowolenia, bo jej mąż świetnie dogaduje się z jej córką Stefanią. Okazuje się, że mają nawet wspólną pasję:

Kolorowanie tych mandal uspokaja i relaksu, serio! Można je kupić za grosze - napisała Marta Paszkin na Instagramie.

Marta Paszkin nie żałuje przeprowadzki z Warszawy na wieś i doskonale odnajduje się w nowym miejscu. Wspólne rodzinne spacery, to coś co, uczestniczka randkowego hitu TVP szczególnie sobie ceni. Co ciekawe, Marta Paszkin po zakończeniu przygody z programem stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych i dziś jest jedną z najpopularniejszych uczestniczek "Rolnika" obok Anny Bardowskiej czy Małgorzaty Borysewicz, a internauci doceniają jej poczucie humoru i dystans.

Będziecie oglądać kolejną, jubileuszową edycję "Rolnik szuka żony"? W 10. edycji kolejni rolnicy i rolniczki będą mieli szansę na znalezienie swojej drugiej połówki, a zerowy odcinek "Rolnika" już w Wielkanoc!

