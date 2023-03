Marta Paszkin i Paweł Bodzianny w marcu br. powiedzieli sobie "tak". Zakochani przysięgali sobie miłość i wierność w Urzędzie Stanu Cywilnego, a już niedługo będą składać przysięgę w kościele! Marta i Paweł planują już bowiem ślub kościelny i właśnie uczestniczka "Rolnik szuka żony" zdradziła, gdzie odbędzie się ich bajkowe wesele. Miejsce jest przepiękne i co najważniejsze, ma szczególne znaczenie dla Marty i Pawła. Sprawdźcie szczegóły! "Rolnik szuka zony": Marta Paszkin zdradza, gdzie odbędzie się jej drugi ślub z Pawłem Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" w 2022 roku zdecydowali się na skromny ślub i kameralne wesele, ze względu na to, że spodziewali się dziecka. Marta była wówczas w zaawansowanej ciąży i wielka impreza wtedy nie wchodziła w grę. Jednak zakochani nie chcą rezygnować z hucznej uroczystości! Teraz, kiedy ich synek Adaś jest już na świecie, zaczynają planować swój drugi ślub - tym razem będzie to uroczystość kościelna oraz prawdziwe, polskie wesele. Marta Paszkin właśnie pochwaliła się miejscem, w którym odbędzie się ta piękna ceremonia! - Ostatnio, jak stałam w tym miejscu, to Adaś był jeszcze w brzuchu🤰🏼Tu się poznaliśmy z @pawelfarmer i tu będzie nasz 2. ślub 👰🏼‍♀️🤵🏼 - napisała Marta Paszkin. To właśnie w tym miejscu, w pięknym pałacu w Brunowie, zaczęła się wspólna historia Marty i Pawła! Nic więc dziwnego, że para chce, aby właśnie tutaj odbyła się ich huczna ślubna uroczystość. - To wszystko to miejsce, w którym się poznaliśmy i w którym w przyszłym roku będziemy bawić się na naszym drugim ślubie. Poza tym, że jest pięknie, to jego wybór ma dla nas znaczenie symboliczne - kontynuowała Marta. My w takim razie już nie możemy się doczekać relacji z tej pięknej...