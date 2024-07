Marta Manowska i rolniczka Ania w seksownych mini przykuwały największą uwagę wśród uczestników show "Rolnik szuka żony", zaproszonych do studia programu "Świat się kręci". Ania, która została mocno skrytykowana po finałowym odcinku, kiedy zerwała zaręczyny, zdecydowała się na obcisłą mini i kozaki. Ania była pierwszą kobietą w historii "Rolnik szuka żony", której oświadczono się, ale ostatecznie nie zdecydowała się, by kontynuować ten związek. Szczęścia nie znalazł też Eugeniusz - przed programem "Świat się kręci" pozował z prowadzącą program Martą Manowską, a nie z miłością swojego życia.

Miło za to było popatrzeć na Grzegorza - rolnika, który w programie "Rolnik szuka żony" zakochał się od pierwszego wejrzenia. Do "Świat się kręci" przyszedł z filigranową Anią jako dowód, że warto się zgłaszać do takich programów, bo można tu znaleźć miłość na całe życie. Równie szczęśliwie wyglądała druga para - Rafał i Justyna. Początkowo Rafałowi zarzucano, że nie umie się zaangażować w poważny związek. W programie rozstał się z Justyną, ale już po zakończeniu show dali sobie drugą szansę- i wygląda na to, że to była dobra decyzja.

Czekacie na 3. sezon "Rolnik szuka żony"?

Marta Manowska w seksownej mini

Rolniczka Ania podkreśliła figurę obcisłą sukienką

Marta Manowska pozowała z Eugeniuszem

Rafał z Justyną - dali sobie drugą szansę po programie

Grzegorz z Anią - to była miłość od pierwszego wejrzenia