Mariusz z Rolnik szuka żony jest... żonaty? Ania Michalska zdradziła prawdziwy powód zerwania zaręczyn z Mariuszem Smagą. Dzisiaj (we wtorek 01.12) sam Mariusz postanowił sprostować informacje na swój temat.

Chciałbym się odnieść do artykułu, który ukazał się w super express-ie..."zataił, że ma żonę"!

Otóż oglądacie program od kilku ładnych miesięcy, już na samym początku był czytany list ode mnie, w którym to napisałem, że jestem rozwiedziony i to od 11 lat! I od tamtej pory nie ożeniłem się.

Zapewne już trochę mnie poznaliście...wiadomo, każdy ma własne zdanie, natomiast chcę powiedzieć, że nikogo nie oszukałem i nie miałem takiego zamiaru. Nigdy w życiu nie kierowałem się złymi emocjami i dlatego zawsze stawiam prawdę i szczerość na 1-szym miejscu, bo wg mnie to podstawa do budowania relacji międzyludzkich. Niestety nie unikniemy komentarzy tych złych, bo za dobre serdecznie dziękuję.

Jednak te złe dają tylko do myślenia, że często to komentatorzy patrzą przez swój pryzmat. Mnie nigdy nie przyszło do głowy, żeby mówić czy pisać źle o kimś kogo nie znam. Nawet jeśli mam inne zdanie, bądź coś mi się nie podoba, to zawsze szukam kompromisu, co jak widzę również spotyka się z krytyką. Oczywiście nie jestem ideałem, jak każdy mam wady i zalety to nie podlega wątpliwości - czytamy na Facebooku programu (pisownia oryg.)