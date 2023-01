Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" opublikowała zaskakujące nagranie, na którym pozuje jak modelka. Rolniczka może pochwalić się nie tylko perfekcyjną figurą, ale i modną stylizacją. Tym razem jest naprawdę odważnie! Ten zestaw to prawdziwy hit na wyjątkowe okazje. Wiemy, gdzie kupić niemal identyczny top. Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pozuje w odważnym topie! Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" już od dawna podbija media społecznościowe. Początkowo rolniczka, która znalazła miłość w 4. edycji randkowego hitu Telewizji Polskiej publikowała na Instagramie treści dotyczące życia na wsi. Fani uwielbiają również gdy Małgorzata Borysewicz pokazuje wspólne zdjęcia z mężem, Pawłem Borysewiczem. Od jakiegoś czasu Małgosia Borysewicz coraz mocniej skupia się na modzie i lubi dbać o siebie, a na jej koncie pojawia się mnóstwo stylizacji, które inspirują obserwatorki do tworzenia własnych zestawów. Nowa stylizacja Małgosi z "Rolnika" powodzeniem sprawdzi się na randkę lub na wieczorne wyjście. Beżowe spodnie z wysokim stanem, krótki top i czarna marynarka to perfekcyjne połączenie. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Małgorzata Borysewicz wyznaje: "Nic tak nie zmienia naturalnie ust, jak ciąża" Krótkie topy, które odsłaniają brzuch dosłownie rządzą w tym sezonie i okazuje się, że po sezonie letnim wcale nie musimy odkładać ich do szafy, bo z powodzeniem można wykorzystać je w jesiennych zestawach, co właśnie udowodniła Małgorzata Borysewicz. Jeśli modnego topu nie ma jeszcze w Waszej szafie, to mamy dobrą wiadomość, bo prawdziwą perełkę upolujecie na kończących się wyprzedażach w Sinsay. Sieciówka proponuje również góry od strojów kąpielowych, które wyglądają podobnie do topu "Rolniczki". W...