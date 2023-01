Anna Stelmaszczyk z "Rolnik szuka żony" 4 lipca świętowała swoje urodziny, a teraz opublikowała wyjątkowe zdjęcia i pochwaliła się prezentem urodzinowym. Uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej nie ukrywa, że lubi swoje życie i choć nie zawsze było kolorowo pisze wprost: "Myślę że śmiało mogę powiedzieć że jestem po prostu szczęśliwa" - wyznaje Anna z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak obecnie wygląda była partnerka Jakuba. Tak Ania z "Rolnik szuka żony" świętowała swoje 37. urodziny! Anna Stelmaszczyk szukała miłości w 6. edycji "Rolnik szuka żony" . Choć początkowo wydawało się, że jej relacja z Jakubem zakończy się przed ołtarzem, to jednak niestety para po pewnym czasie podjęła decyzję o rozstaniu. Uczestniczka po zakończeniu przygody z programem pozostała aktywna na Instagramie i od czasu do czasu zdradza, co u niej słuchać. Teraz Anna Stelmaszczyk pokazała urodzinowe zdjęcie i pochwaliła się wyjątkowym bukietem róż. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" jest w doskonałej formie. 37 róż bo tyle lat właśnie skończyłam 4 lipca dokładnie o godz 7:10 😜 Często zadaję sobie pytanie ,,Czy lubię swoje życie,,? LUBIĘ , bo z roku na rok coraz bardziej doceniam to co mam i każdy rok przynosi nowe doświadczenia, nowych ludzi. Nie zawsze jest kolorowo bo byłoby nudno, nie zawsze podejmuję słuszne decyzję, ale uczę się 😉 Jest zdrowie, rodzina, dom i przyjaciele. Myślę że śmiało mogę powiedzieć że jestem po prostu Szczęśliwa 🥰 Ania z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że nadal czuje się w młoda i przypomina, że wiek wcale nas nie ogranicza w dążeniu do celu i spełnianiu marzeń: Wiek to tylko PESEL- pamiętajcie o tym 😎 liczy się to jak chcemy przez to życie przejść, bo miejmy zawsze na uwadze to,...