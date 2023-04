Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony 9" mieszkają razem i planują wspólne życie, ale w programie było widać, że to nie ta kandydatka jest faworytką rodziców rolnika. Michał zdecydował jednak sercem, a jak dziś wyglądają relację Ady z rodzicami rolnika. Adrianna ma żal o zaskakujące porównanie do chleba i bułek? Adrianna z "Rolnik szuka żony 9" o relacji z rodzicami Michała! Adrianna po udziale w "Rolnik szuka żony 9" zdecydowała się całkowicie zmienić swoje życie. Po zaręczynach Michała, które odbyły się dzień przed wielkim finałem "Rolnika" para nie tylko planuje wspólna przyszłość, ale zamieszkali już razem. Adrianna przeprowadziła się z Łodzi na Podlasie, a Michał nie ukrywa, że jest w szoku jak dobrze jego narzeczona odnajduje się w nowym miejscu. Tymczasem fani zastanawiają się, jak wyglądają relację Adrianny z rodzicami Michała z "Rolnik szuka żony" . Jak wiadomo ich faworytką była Marta... Jestem im przede wszystkim bardzo wdzięczna, że tak miło przyjęli mnie pod swój dach. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Nasze relacje są bardzo dobre. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Piąta para ujawniła się po finale. Konrad znalazł miłość w show Narzeczona Michała z 9. edycji nie zamierza patrzeć w przeszłość, ale w przyszłość i dodaje, że obawiała się decyzji rolnika. Jak wiadomo, Marta doskonale odnalazła się w gospodarstwie i miała po swojej stronie spore grono bliskich Michała. Nie chce rozpamiętywać przeszłości, najważniejsze jest to co jest teraz. Bardziej obawiałam się, że to Michał będzie kierował się mocno opinią innych, to był czas kiedy mocno się wycofałam i byłam pewna, że wrócę wtedy do domu. Z góry zaczęłam godzić się z tą decyzją. Ale jak się okazało, Michał pokazał, że...