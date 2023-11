2 z 4

Marta, wybranka Mikołaja, starannie przygotowywała się do swojego wielkiego dnia. W tym celu wzięła nawet udział w programie TVN Style "W czym do ślubu". Izabela Janachowska pomogła jej wybrać wymarzoną suknię ślubną. Wybór padł na kreację w kształcie litery A z piękną, haftowaną górą. Jakie więc było zdziwienie fanów programu, gdy ostatecznie okazało się, że Marta poszła do ślubu w całkiem innej sukni!

W komentarzach pod zdjęciem nie brakowało zapytań o powód, dla którego doszło do zmiany planów.

- Szkoda że Panna młoda nie wygląda jak w programie "W czym do ślubu". Tam trochę lepiej była " zrobiona" - pisali zawiedzeni widzowie.

