"Rolnik szuka żony": Agnieszka Filochowska pokazała zdjęcie synów! 

Agnieszka Filochowska pokazała, jak razem z mężem i synem spędzili Wielkanoc. Żona Roberta z drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" opublikowała na jednym z portali społecznościowych urocze rodzinne zdjęcie, a internauci zachwycili się synkiem pary! Syn Agnieszki i Roberta Filochowskich w marcu skończył trzy latka i jest już naprawdę dużym chłopcem. Tomek to prawdziwy słodziak! Agnieszka pokazała zdjęcie z mężem i synem Agnieszka i Robert Filochowscy poznali się i zakochali w sobie na planie drugiej edycji hitu TVP "Rolnik szuka żony". Agnieszka i Robert byli pierwszą parą z programu, która powiedziała sobie sakramentalne "tak". Ślub odbył się w kwietniu 2016 roku, a wiosną 2017 roku na świecie pojawił się ich syn Tomek. Dziś fani Agnieszki i Roberta mogą śledzić ich losy na Instagramie, gdzie żona rolnika publikuje ich zdjęcia. W wielkanocny poniedziałek Agnieszka opublikowała urocze zdjęcie ze spaceru z ukochanym mężem i synem. Internauci są zachwyceni synkiem pary! - Ale śliczna rodzinka 😍a synek takie śliczne oczka ma cudny jest 😍 - Jaka piękna rodzina😘 - Ale macie ślicznego syna- komentują fani. Zobaczcie najnowsze zdjęcie Agnieszki, Roberta i Tomka Filochowskich! Synek rolnika i jego żony to prawdziwy słodziak. Spójrzcie tylko na jego błękitne oczy! Zobacz także: Ach, co to był za ślub! Mamy zdjęcia z uroczystości Agnieszki i Roberta z Rolnik szuka żony! Agnieszka Filochowska pokazała rodzinne zdjęcie. Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Agnieszka Filochowska (@aga.filochowska) Kwi 13, 2020...