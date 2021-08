"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała kolejny etap budowy. Już niebawem przeprowadzka?

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" ma powody do radości, bo prace na budowie domu marzeń ruszyły pełną parą. Rolniczka pochwaliła się na Instastory relacją z nowego domu i wygląda na to, że powoli wnętrza nabierają ostatecznego wyglądu. Czy zatem para powoli planuje już przeprowadzkę? Jakiś czas temu Anna Bardowska szczerze wyznała, że w tym roku nie uda się wprowadzić do domu. Czy coś się zmieniło i niebawem uczestniczka "Rolnik szuka żony" będzie publikowała zdjęcia z nowego domu?

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała kolejny etap budowy!

Anna i Grzegorz Bardowscy wzięli udział w 2. edycji "Rolnik szuka żony" i nie tylko znaleźli miłość, ale udało im się na swoim nazwisku stworzyć markę i dziś są jedną z najpopularniejszych par w Polsce. Anna Bardowska pokonała też nieśmiałość, o czym sama mówiła i obecnie jej relacje na Instagramie śledzi tysiące obserwatorów. Para w mediach społecznościowych nie tylko pokazuje, jak wygląda życie na wsi, ale dzieli się też kolejnymi etapami z budowy domu marzeń, który powstaje w pobliżu ich obecnego gospodarstwa. Nowoczesny dom o powierzchni 200m2 powoli nabiera ostatecznego kształtu, a Anna Bardowska pokazała właśnie ostatnie postępy na budowie. Przeprowadzka zbliża się wielkimi krokami!

Anna Bardowska pokazała, jak obecnie wygląda jej dom. Widać, że ściany są już przygotowane do malowania i rozprowadzono ogrzewanie podłogowe. Rolniczka przy pomocy architekta wnętrz planuje też wystrój poszczególnych pomieszczeń i wygląda na to, że już wkrótce para przeprowadzi się do domu marzeń.

Instagram

Anna Bardowska niedawno pochwaliła się projektem salonu i kuchni. Wygląda na to, że rolniczka stawia na nowoczesny styl, ale nie zapomina o funkcjonalnych rozwiązaniach.

Screen/Youtube Ania Bardowska

Widać już kolejne postępy na budowie domu Anny i Grzegorza Bardowskich. Niedawno rolniczka wyznała, że do przeprowadzki jeszcze trochę czasu minie i raczej nie nastąpi ona na święta Bożego Narodzenia.