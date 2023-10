Do 15 września do godziny 23:59 trwało głosowanie w plebiscytach z okazji 14. urodzin magazynu "Party" oraz 6. urodzin Party.pl. Bardzo Wam dziękujemy za wszystkie oddane głosy. Cieszymy się, że tak licznie wzięliście udział w naszych plebiscytach. A walka trwała naprawdę do ostatniego momentu.

Głosować mogliśmy w kategoriach:

Debiut Roku

Gwiazda Roku Party.pl

Serial Roku

Gwiazda Roku magazynu Party

Show Roku

Serial fabularno-dokumentalny

Reality Show Roku

Gwiazda #bodypositive

Ikona Stylu

Hit Roku

Zwycięzców wszystkich dziesięciu powyższych kategorii zaprezentujemy podczas specjalnej sesji zdjęciowej, która ukaże się w urodzinowym numerze magazynu "Party" - już w październiku!