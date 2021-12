"Rolnik szuka żony": Kamila chwalona przez internautów: "Klasa sama w sobie"

Magda z "Rolnik szuka żony" po wyjeździe kandydatów postanowiła jeszcze raz dać szansę miłości! Postanowiła ponownie przejrzeć listy i okazało się, że pośród nich czekał na nią ten jeden jedyny! Kiedy Marta Manowska odwiedziła rolniczkę na gospodarstwie, ta nawet nie kryła swojej radości: Wszystko w nim jest takie jak powinno być i chyba to jest ten, którego szukałam Kim jest mężczyzna, który zawrócił jej w głowie? Poznajcie Kubę! Zobacz także: Rolnik szuka żony: W sieci pojawiło się zdjęcie z randki Macieja z 7. edycji! Spójrzcie na te czułe gesty "Rolnik szuka żony": Magda odnalazła tego jedynego Wygląda na to, że Magda z " Rolnik szuka żony " nie zmarnowała swojej szansy na znalezienie miłości w programie! W ostatnim odcinku rolniczka zdecydowała, że nie chce kontynuować relacji z żadnym z zaproszonych na gospodarstwo kandydatów. Jednak jak się okazało to nie koniec jej miłosnej przygody! Kiedy Marta Manowska odwiedziła Magdę, czekała na nią niespodzianka Pojawił się ktoś (...) i tak jak mówiliśmy, w tych listach był ten jeden jedyny. Stało się dobrze, motylki się wydarzyły w brzuszku. To były zaledwie trzy dni ochłonięcia po tym wszystkim i wśród tych wszystkich listów jest ten jeden. Szczęście Magdy zauważyli również jej rodzice. Mężczyzną, który podbił serce Magdy okazał się być 28-letni Kuba, który również ma swoje gospodarstwo. W liście do uczestniczki od razu napisał, że ma syna oraz chciałby, aby to ona docelowo przeprowadziła się do niego. Konkretność kandydata bardzo przypadła do gustu 26-latce: Czuje na razie, że to jest ten, bo wszystko się zgadza i wszystko w nim jest takie jak powinno być i chyba to jest ten którego szukałam....