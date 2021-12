"Rolnik szuka żony": Kamila komentuje spotkanie Adama i Janka! Zaprasza ich do siebie. O co chodzi?  

Kamila i Adam w finale 8. edycji podsumowali swoją relację i każde z nich opowiedziało o powodach rozstania. Kandydat rolniczki zacytował SMS-y, które miały wpłynąć na rezygnację z dalszej relacji, a teraz opublikował na Instagramie wymowny wpis, w którym pisze wprost, że już sam udział w programie jest dla niego ważny i może być początkiem wielkiej zmiany. Ten wpis błyskawicznie skomentowała Kamila! Co napisała? Kamila z "Rolnik szuka żony" komentuje wpis Adama podsumowujący udział w programie. Wymowny cytat! Kamila z "Rolnik szuka żony" jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek w historii programu. Rolniczka otrzymała rekordową ilość listów , a o jej randach z kandydatami było głośno w sieci, szczególnie o spotkaniu z Adamem, dlatego nic nie wskazywało na to, że to właśnie jego wybierze. W finale okazało się, że Kamila w ostatniej chwili zmieniła zdanie, bo miała wybrać Tomasza. Adam zdradził, że rodzina rolniczki była mocno zaskoczona, kiedy w jej domu zobaczyli właśnie jego : Jak siedziałem u niej w domu i przyjechała jej rodzina to wszyscy tak wchodzili zaskoczeni, że "Co on tu robi? To miał być Tomek". Teraz Adam podsumował udział w programie jednym zdaniem. Kandydat Kamili zacytował Martina Luthera Kinga: ,,Uczyń pierwszy krok w wierze. Nie musisz widzieć całych schodów. Uczyń tylko pierwszy krok.'' Dr. Martin Luther King junior - napisał wymownie Adam na Instagramie. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": To dlatego Adam nie walczył o Kamilę! Zacytował jej SMSy Na reakcję Kamili nie musiał długo czekać. Jako pierwsza napisała komentarz i co ciekawe, również cytatem odpowiedziała swojemu kandydatowi: Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku” 🤗 ...