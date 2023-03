Już sam początek nowego odcinka "Rolnik szuka żony 9" dostarczył widzom wielu emocji. Jak się bowiem okazało, kandydatka Tomasza R., Kasia, postanowiła wyjechać z gospodarstwa rolnika i tym samym zakończyć przygodę w programie. Dlaczego zrezygnowała z dalszego poznawania Tomasza? Skąd łzy u pozostałych kandydatek? Sprawdźcie szczegóły! "Rolnik szuka żony 9": Kasia opuszcza gospodarstwo Tomasza R. Polały się łzy Tomasz R. od początku wzbudza najwięcej emocji wśród fanów programu. Wszystko przez to, że Tomasz z "Rolnik szuka żony" zaprosił na swoje gospodarstwo młodą, ciężarną kandydatkę Klaudię . Decyzja rolnika była szeroko komentowana w sieci. Teraz z kolei wiele emocji wzbudziła decyzja Kasi, która postanowiła sama zrezygnować z dalszego poznawania Tomasza i zdecydowała się wrócić do domu. - Rozmawialiśmy wczoraj z Tomkiem tak na osobności, no i utwierdził mnie w tym, że jednak to nie jest to czego szukam - przyznała szczerze przed kamerami Kasia. Jak się okazało, Kasia marzy o ślubie kościelnym, a niestety takiej ceremonii nie mogłaby przeżyć z Tomaszem, bo rolnik taki ślub ma już za sobą. Między innymi właśnie z tego względu postanowiła wrócić do domu i zaprzestać budowania bliższej relacji z Tomaszem. - W wizytówce nie było powiedziane, że byłeś w związku małżeńskim sakramentalnym - powiedziała Kasia w rozmowie z Tomaszem. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Konflikt kandydatów Klaudii? "Irytuje mnie taka sytuacja..." W dalszej części rozmowy Kasi i Tomasza dowiedzieliśmy się, że rolnik ma już swoją faworytkę. To dodatkowo utwierdziło Kasię w przekonaniu, że powinna wracać do domu. - A już masz tą jedną wybrankę? - zapytała Kasia. - Tak. Mam. Prawdę mówiąc, miałem od samego początku - odpowiedział Tomasz. -...