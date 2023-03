"Rolnik szuka żony": Justyna i Tomasz rozstali się?! Fani znaleźli dowody

Justyna i Tomasz z "Rolnik szuka żony" opublikowali na Instagramie nowe zdjęcie i zwrócili się do internautów. Para zareagowała na wiadomości i komentarze, jakie pojawiły się w sieci po emisji świątecznego odcinka hitu Telewizyjnej Jedynki. Justyna i Tomasz już nie ukrywają swojego szczęścia. Sprawdźcie, co napisali. Justyna i Tomasz z "Rolnik szuka żony" dziękują za wsparcie W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia Telewizyjna Jedynka wyemitowała specjalną odsłonę swojego hitu o poszukujących miłości rolnikach. W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" Tomasz oświadczył się Justynie, a zachwyceni fani programu ruszyli z gratulacjami. Teraz zakochani opublikowali na Instagramie swoje zdjęcie ze świątecznego spotkania z Martą Manowską i zwrócili się do internautów. Justyna i Tomasz podziękowali za wiadomości z gratulacjami. Bardzo Wszystkim dziekujemy za tak miłe słowa i gratulacje:-)♡♡♡- napisali Justyna i Tomasz. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Magdalena Bator pokazała świąteczną sesję z mężem i synkiem! Marcel jest już taki duży Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Justyna i Tomek (@9justyna0_tomasz) Pod wpisem pary znów pojawiło się mnóstwo komentarzy, a fani nie ukrywają, że są zachwyceni zaręczynami uczestników "Rolnik szuka żony". Internauci piszą wprost, że Tomasz to prawdziwy szczęściarz. - Jesteście cudowni, a Justyna skradła moje serce od samego początku. Skromna, szczera i pełna ciepła kobieta. Tomasz, Ty szczęściarzu!...