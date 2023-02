Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała kolejne pomieszczenie w nowym domu. Już jakiś czas temu była uczestniczka randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki zapowiadała, że w jej nowej posiadłości nie może zabraknąć spiżarni. Teraz zdradziła, jak ją urządziła, a internauci zwracają uwagę na jeden szczegół. Co aż tak im się nie spodobało? Sprawdźcie!

"Rolnik szuka żony": Ania Bardowska w ogniu krytyki. Wszystko przez spiżarnię w nowym domu

Ania i Grzesiek Bardowscy z drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony" w grudniu minionego roku przeprowadzili się do nowego domu. Para przez ponad dwa lata pokazywała swoim fanom kolejne etapy budowy swojej willi, a teraz ochoczo chwali się aranżacyjnymi rozwiązaniami w posiadłości. Okazuje się, że Ania i Grzesiek Bardowscy z "Rolnik szuka żony" mają biuro jak Małgorzata Rozenek czy Klaudia Halejcio. Co więcej, posiadają nie jeden, ale aż dwa gabinety. To jeszcze nie wszystko!

Ogromne wrażenie robi kuchnia Anny Bardowskiej z "Rolnik szuka żony". I choć nie jest łatwa w sprzątaniu, na zdjęciach prezentuje się naprawę imponująco. Teraz była uczestniczka miłosnego show TVP postanowiła również zaaranżować swoją wymarzoną spiżarnię. Podobnie, jak w kuchni, również i tu pojawiły się ciemnie regały w industrialnym stylu.

Instagram @ania.bardowska

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ania Bardowska pokazała, jak urządziła swój gabinet w nowym domu

Jak się jednak okazuje, choć prostota spiżarni w nowym domu Anny i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony" przypadła internautom do gustu, tych zaniepokoił jednak jeden szczegół. Gwiazda randkowego hitu TVP szybko zajęła głos w sprawie.

- Chciałam teraz uspokoić te wszystkie kobiety, które teraz do mnie wypisują "mleko w kartonie?! Ania!". Słuchajcie, krowy nie kupię, ale w butelce też mam - przyznała Anna Bardowska nawiązując do kartonów mleka, jakie pojawiły się w jej spiżarni.

Instagram @ania.bardowska

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska ma problem z domem. "Ekipa się posypała"

Anna i Grzegorz Bardowscy mieszkają na wsi i żyją z uprawy warzyw. Nie hodują jednak zwierząt. Myślicie, że teraz gwiazda "Rolnik szuka żony" zrobi na przekór internautom, a na jej gospodarstwie niebawem pojawią się krowy?

Instagram @ania.bardowska

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Kasia nie rozpacza po rozstaniu z Tomaszem i ogłasza, że jest "perfekcyjnie"

Spiżarnia Anny i Grzegorza Bardowskich nie jest jedynym elementem nowej posiadłości, która jest głośno komentowana przez fanów "Rolnik szuka żony. Ostatnio ogromne emocje wzbudził nowy łazienkowy dodatek, jakim pochwaliła się Anna Bardowska.

A jak wam podoba się nowa posiadłość byłych uczestników "Rolnik szuka żony"?