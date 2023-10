Justyna i Tomasz w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" zaskoczyli widzów i prowadzącą, Martę Manowską! Rolnik podczas rozmowy nagle wyszedł z pokoju, a kiedy wrócił trzymał w ręku ogromny bukiet róż i... pierścionek zaręczynowy. Tomasz z "Rolnik szuka żony" łamiącym się głosem zapytał Justynę:

Justyna i Tomasz z "Rolnik szuka żony" byli jedną z par, które pojawiły się w świątecznym odcinku i opowiedziały o swoim uczuciu. Para nadal jest razem i planują zamieszkać w gospodarstwie rolnika, ale to nie koniec niespodzianek! W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" Tomasz oświadczył się Justynie, a ona nie kryła łez. Kiedy rolnik pojawił się w pokoju z bukietem pięknych, różowych róż nawet Marta Manowska nie kryła poruszenia tą chwilą.

Justyna nie ukrywała, że była zaskoczona zaręczynami i sądziła, że ta chwila nastąpi najwcześniej... za rok. Podczas oświadczyn popłynęły łzy...

Narzeczona Tomasza nie ukrywa, że jej syn Wiktor w pełni zaakceptował rolnika i zapytała nawet, czy może mówić do niego "tato":

Wiktor zapytał Tomka, czy może mówić do niego tato? Syn ma te 9 lat to wie, co robi. Potrzebuje tego ojca. - powiedziała poruszona Justyna.