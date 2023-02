"Rolnik szuka żony": Małgorzata Borysewicz ma powody do świętowania. "Dziękujemy za moc życzeń"

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" za pośrednictwem Instagrama pochwaliła się swoim szczęściem. Okazuje się, że rodzina charyzmatycznej rolniczki wkrótce znów się powiększy. Ukochana żona Pawła Borysewicza pokazała wyjątkowe zdjęcie, a w sieci posypały się gratulacje. Sprawdźcie, co napisała była uczestniczka "Rolnik szuka żony". Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się radosną nowiną Udział w programie "Rolnik szuka żony" okazał się dla Małgorzaty Borysewicz strzałem w dziesiątkę. Piękna rolniczka nie tylko znalazła w nim miłość swojego życia, ale też zyskała ogromną popularność. Dziś na Instagramie śledzi ją niemal 180 tys. osób, a ta liczba stale rośnie. To tam blond piękność ochoczo dzieli się kolejnymi projektami zawodowymi, uroczymi rodzinnymi kadrami, ale też makijażowymi, włosowymi i modowymi inspiracjami. Ostatnio Małgorzata Borysewicz pokazała się w modnej mini , która zawróciła w głowach jej fanom, jednak to najnowszy post rolniczki sprawił, że w sieci zawrzało. Gwiazda miłosnego hitu TVP poinformowała, że w jej rodzinie wkrótce pojawi się kolejne dziecko. Okazuje się, że siostra Małgorzaty Borysewicz z "Rolnik szuka żony", która jakiś czas wystąpiła w "Pytaniu na śniadanie", jest w ciąży! - Dla mnie zawsze będzie malutką, kochaną siostrzyczką ❤️ Już niedługo zostanie mamą👩‍🍼 Czekamy na maleństwo i trzymamy kciuki za szczęśliwe rozwiązanie❤️ najchętniej to bym poszła z nią i trzymała ją za rękę w ciągu akcji 😁 ale pewnie mnie nie wpuszczą😁😜 - napisała na Instagramie Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony". Wyświetl ten post na Instagramie...