Świąteczny wpis Joanny z "Rolnik szuka żony" wywołał poruszenie wśród internautów. Fani programu byli pewni, że ukochana Kamila właśnie podzieliła się radosną nowiną! Czy można gratulować? - pisali pod nowym zdjęciem. Joanna z "Rolnik szuka żony" zabrała głos. Czy internauci ją źle zrozumieli? Zobaczcie, co zwróciło ich uwagę! "Rolnik szuka żony": Fani pytają Joannę o ciążę! Zabrała głos Kamil i Joanna to najmłodsi uczestnicy 8. edycji "Rolnik szuka żony". Zakochani postanowili w 100% wykorzystać szansę na miłość, którą dał im program i spędzali ze sobą nie tylko każdą chwilę w programie ale także byli nierozłączni tuż po wyjeździe kamer. Podczas finałowego odcinka "Rolnik szuka żony" Kamil oświadczył się Joannie. Zakochani planują swój ślub na lato 2023 roku. Właśnie spędzili ze sobą pierwsze wspólne Boże Narodzenie. Ukochana Kamila po raz pierwszy spędziła je z dala od rodziny: No jest coś innego, bo zawsze mówiłam, że tata się zapłacze jak nie pojadę na święta. Teraz jednak rodzina jest też tutaj. Jest to moja rodzina i tak mogę ją nazwać - mówiła wzruszona przed kamerami w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" Domy rodzin Kamila i Joanny dzieli ponad 650 km, więc trudno im było to pogodzić, ale zapewnili, że zaległości odrobią już na początku nowego roku. Joanna mimo świąt z dala od bliskich, spędziła je radośnie. Wraz z Kamilem opublikowali wzruszające zdjęcie z choinką: Nadszedł piękny czas! Życzymy wszystkim zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia! ❤️ My zasiadamy właśnie do stołu i oczekujemy Gwiazdorka! ❤️🎄 Wesołych! ❤️ Wyświetl...