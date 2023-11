1 z 4

Jessica to uczestniczka 5. edycji programu "Rolnik szuka żony". Pochodząca z Leszna dziewczyna niemal natychmiast skradła serca widzów. Fani pokochali ją za szczerość oraz oryginalny styl. Jessica kocha bowiem mocny makijaż, długie paznokcie i modne ciuszki. Krzysiek, o którego serce walczy, początkowo miał co do niej pewne obiekcje. Chłopak bał się, że Jessica nie poradzi sobie na wsi. Mimo wszystko zaprosił ją do swojego gospodarstwa.

Jessica z dnia na dzień staje się coraz większą gwiazdą. Co więcej, doczekała się już nawet swojej pierwszej okładki! Jaka gazeta postanowiła ją tak wyróżnić? Zobaczcie naszą galerię i przekonajcie się sami!

