Pod krótkim fragmentem programu z udziałem Jessiki, który został opublikowany na Facebooku, pojawiło się sporo komentarzy, w których internauci przyznają, że polubili kontrowersyjną uczestniczkę show. Co pisali?

Jessica przynajmniej jest sobą i jest milion razy lepsza od tych , które zapomniały , że od czasu zrobienia zdjęcia przytyły jakieś 80 kg.

Przynajmniej jest szczera i nikogo nie udaje.

Mowcie co chcecie, ale ona jest fajną, wesołą dziewczyną. Moze inteligencją nie grzeszy, ale w przeciwieństwie do reszty wybranek tego mlodego jest ok.

Ja tam lubie Jessi ???? poczciwa wesola dziewczyna. Fakt faktem ze intelektualistka nie jest, no ale czy kazdy musi byc?:) mam nadzieje ze Jessice wszystko dobrze sie ulozy, niezaleznie czy w programie, czy poza nim ???? kibicuje jej.

Jest śmieszna wesoła ale chyba jedyna kobieta która nie udaje nie kombinuje nie próbuje być madrzejszą niż jest ???? uważam że jest nie szkodliwa i taka poprostu prawdziwa Jesica . a Kaśka to oj oj oj z dala od takich ludzi, fałszywa w pierwszych słowach

Zaczynam ja lubic. I tu zdecydowanie wyglada lepiej niz w poprzednich odcinkach. Dla mnie na plus - pisali fani programu.